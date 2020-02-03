Китайские биржи открылись обвалом на 8 процентов из-за коронавируса

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Индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7 процента. Таким образом финансовые рынки отреагировали на новости о распространении новой формы пневмонии, вызванной в Китае коронавирусом 2019-nCoV, сообщает "Газета.ру".
Тенденция на снижение, как заявляют эксперты, коснулась и других рынков. В частности, индекс Shanghai Composite в Тайване уменьшился на 2,8 процента.
Последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января, перед местным Новым годом.
По словам доцента кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григория Ярыгина, на падение финансовых рынков влияют несколько факторов. В частности, эксперт в эфире радио Sputnik подчеркнул, что на ситуацию влияет международная паника.
"Мне кажется, что проявился комплекс причин, связанный с паническими настроениями и с объективной реакцией экономики на такого "черного лебедя", которого никто не ожидал. Фондовые рынки демонстрируют объективную тенденцию к "покраснению", – заявил Ярыгин.
Специалист отметил негативную тенденцию в сфере сырьевой экономики. Наиболее сильно это ударило по страна-экспортерам, потому что именно в Китае топливо было особенно востребовано. Сейчас же спрос снижается.
Ярыгин объяснил, что не существует мгновенных мер по исправлению ситуации.
"В современных условиях нельзя прописать экономике какое-то лекарство, чтобы фондовые рынки не реагировали такими провалами в моменты открытия. Мне кажется, такой стратегии нет, и хоть зависимость различных рынков друг от друга и имеет многолетнюю форму существования, но экономики не научились быстро реагировать на шоки в этой системе", – рассказал ученый.
Провал китайских бирж произошел из-за вспышки коронавируса в Китае. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в провинции Хубэй. По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания превысило 17 тысяч, более 300 человек скончалось.
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