Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с 21 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 24 января. Доллар по состоянию на 15:54 по московскому времени опустился на 1,34 рубля, а евро – на 2,32 рубля.

Накануне курс евро превысил 90 рублей. Тогда он достиг 90,015 рубля. В последний раз выше 90 рублей стоимость европейской валюты поднималась в июле 2021 года.

При этом курс доллара поднялся до 80 рублей. Это произошло впервые с ноября 2020 года. Курс рубля во время вечерних торгов 26 января укрепился по отношению к доллару и евро примерно на 1%.

