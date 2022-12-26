Международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к "Росатому" – Лихачев

Фото: kremlin.ru

Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий к "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1", рассказал гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев. Об этом сообщает газета "Известия".

Он напомнил, что международный арбитраж, состоящий из представителей только Западной Европы, также признал неправомерным одностороннее прекращение контракта на сооружение атомной электростанции.

"Это первое и главное решение, которое мы ждали. И, уже опираясь на него, мы будем в дальнейшем развивать свои отношения с нашим финским заказчиком, который, конечно, принял абсолютно политически мотивированное решение", – сказал Лихачев.

Глава "Росатома" посоветовал Финляндии строить АЭС на свои средства, а российские деньги призвал вернуть.

В мае финская компания Fennovoima расторгла заключенный с "Росатомом" контракт на строительство в стране АЭС "Ханхикиви-1". Проект предусматривал строительство одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1 200 мегаватт.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!