Совет по разрешению споров счел неправомерным расторжение контракта на АЭС "Ханхикиви-1"

Фото: TACC/Vesa Moilanen via www.imago-images.de

Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) счел неправомерным расторжение контракта на АЭС "Ханхикиви-1". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление "Росатома".

"Совет по разрешению споров вынес вердикт, по которому одностороннее прекращение контракта на сооружение АЭС "Ханхикиви-1" со стороны финской Fennovoima признано неправомерным", – говорится в сообщении.

Также по решению совета отказ со стороны Fennovoima в приеме работ у предприятия "Росатома" RAOS Project признан нарушением контракта. Это позволяет компании RAOS Project взыскать с Fennovoima ущерб.

По данным "Росатома", финские акционеры Fennovoima прервали контракт в момент прогресса проекта. На площадке велись работы по подготовке пространства к строительству.

В начале мая текущего года Fennovoima расторгла контракт на строительство в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1", заключенный с "Росатомом". Проект предусматривал строительство одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1 200 мегаватт.

Fennovoima, которая являлась заказчиком по проекту АЭС "Ханхикиви-1", подала иск в суд на "Росатом" 22 августа. Исковая сумма составляла не менее двух миллиардов евро.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!