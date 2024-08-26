ФАС возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение" из-за цен на учебники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила уже второе дело в отношении издательства "Просвещение". Причиной стали монопольно высокие цены на учебники по истории, сообщает пресс-служба ведомства.

"АО "Издательство "Просвещение" занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10–11-х классов", – говорится в сообщении.

Как отмечает ФАС, в настоящее время возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания нарушения организации грозит штраф.

В апреле в отношении издательства уже было возбуждено дело по аналогичной причине. Сейчас оно находится на рассмотрении.

ФАС ранее призвала продавцов школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок перед учебным годом. По мнению ведомства, это положительно повлияет на рынок и повысит доступность соответствующих товаров.

Служба также напомнила о запрете указания на конкретных поставщиков и производителей школьной формы в типовых требованиях и локальных актах. Это может привести к повышению затрат на ее приобретение, отмечают в ФАС.

