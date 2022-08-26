Аналитик спрогнозировал курс доллара и евро на следующей неделе

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В начале следующей недели доллар и евро могут вырасти в цене на 1–2 рубля, что не сыграет существенной роли в их текущей позиции, сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в разговоре с RT.
"До конца месяца в России проходит налоговый период, когда компании-экспортеры продают валюту и закупают рубли для перечисления в бюджет налогов и акцизов", – объяснил эксперт.
По его словам, в такие периоды рубль характеризуется стабильностью к другим валютам из-за рублевой ликвидности. Однако в начале нового месяца фактор уже не работает и рубль снижается к доллару и евро.
"Кроме того, ранее Минфин заявлял, что готов уже в сентябре начать валютные интервенции, вследствие чего спрос на иностранную валюту внутри страны повысится, и это способно ослабить рубль", – сообщил аналитик.
Более кардинальные изменения в курсах валют пока не ожидаются, факторов для них нет, сообщил Деев.
До этого директор по инвестициям компании "Открытие" Виталий Исаков сообщил, что осенью 2022 года не исключены колебания рубля. Российская валюта может ослабнуть и торговаться по отношению к доллару и евро в диапазоне от 60 до 70 рублей. По прогнозам компании, курс доллара и евро в будущем составит 60 и 70 рублей соответственно, заявил эксперт.
Однако экономист Лазарь Бадалов высказал противоположное мнение. По его словам, осенью для рубля может наступить переломный момент. Специалист отметил, что повлиять на снижение курса рубля осенью может только возросший спрос на валюту, но пока причин для его возникновения не наблюдалось.
Эксперт рассказал, как скажется свободное падение евро на российской экономике
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