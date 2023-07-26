Авиастроительная корпорация "Иркут" переименована в "Яковлев"

Фото: ТАСС/пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Авиастроительная корпорация "Иркут", выпускающая самолеты SSJ100 и МС-21, сменила свое название на "Яковлев" в честь советского авиаконструктора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Решение принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы", – пояснили в компании, отметив, что полностью процесс смены бренда завершится в августе.

Там отметили, что хотят таким образом увековечить имя инженера в структуре российского гражданского авиастроения, напомнив, что Опытно конструкторское бюро имени Яковлева с 2004 года входит в корпорацию "Иркут".

Минувшей весной "Роскосмос" объявил о решении изменить логотип. Основное изменение заключалось в том, что пропал синий круг, в который была вписана эмблема госкорпорации.

