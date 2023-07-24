14:22Экономика
Обновленные магазины Decathlon начнут открываться в РФ до октября
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Магазины сети Decathlon после ребрендинга начнут открываться в России до октября текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.
"Думаю, что сделку закроют в конце лета. Но подготовка к переоткрытию уже идет. До октября начнут открывать по очереди", – отметил он.
Люлин предположил, что первым откроется магазин в одном из крупных столичных торговых центров, поскольку возобновление работы сети должно стать знаковым событием. Первое время в магазинах будут продавать товарные остатки Decathlon, которых должно хватить по меньшей мере на полгода.
Кроме того, по словам Люлина, сеть не ждет глубокий ребрендинг – название и дизайн постараются оставить максимально приближенным к оригиналу, чтобы не потерять лояльных покупателей. Частично прежним останется и ассортимент магазинов.
Что касается стоимости российских активов Decathlon, то опрошенные ТАСС эксперты предполагают, что она составила примерно 5–8 миллиардов рублей. Реальная же рыночная стоимость оценивается в 9–12 миллиардов рублей.
На днях стало известно, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила проведение сделки по продаже активов Decathlon в России. В стране у сети насчитывается 35 магазинов и один склад. Приобретателем активов стал владелец франшизы Mango.
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