Обновленные магазины Decathlon начнут открываться в РФ до октября

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Магазины сети Decathlon после ребрендинга начнут открываться в России до октября текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

"Думаю, что сделку закроют в конце лета. Но подготовка к переоткрытию уже идет. До октября начнут открывать по очереди", – отметил он.

Люлин предположил, что первым откроется магазин в одном из крупных столичных торговых центров, поскольку возобновление работы сети должно стать знаковым событием. Первое время в магазинах будут продавать товарные остатки Decathlon, которых должно хватить по меньшей мере на полгода.

Кроме того, по словам Люлина, сеть не ждет глубокий ребрендинг – название и дизайн постараются оставить максимально приближенным к оригиналу, чтобы не потерять лояльных покупателей. Частично прежним останется и ассортимент магазинов.

Что касается стоимости российских активов Decathlon, то опрошенные ТАСС эксперты предполагают, что она составила примерно 5–8 миллиардов рублей. Реальная же рыночная стоимость оценивается в 9–12 миллиардов рублей.

На днях стало известно, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила проведение сделки по продаже активов Decathlon в России. В стране у сети насчитывается 35 магазинов и один склад. Приобретателем активов стал владелец франшизы Mango.



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