Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 рублей, евро – выше 61 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 60 рублей, евро – выше 61 рубля. Это произошло впервые с 11 июля, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 18:17 по московскому времени, американская валюта выросла в цене на 1,92 рубля, достигнув отметки в 60,03 рубля, европейская – на 1,84 рубля, до 61,05 рубля.

Ранее в Совфеде предрекли возвращение российской валюты к курсу 70–80 рублей за евро до конца текущего года. Это произойдет, если Центробанк снизит ключевую ставку до докризисного уровня – 5%.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор продлит в сентябре ограничения на выдачу иностранной валюты гражданам. Она объяснила это отсутствием оптимистичных ожиданий относительно поступления в РФ иностранной валюты в будущем.

