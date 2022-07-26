Фото: ТАСС/imago/Horst Galuschka
Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что они подписали меморандум о взаимопонимании для создания ведущего мирового игрока в области спутниковой связи. В итоге Eutelsat объединит 36 своих геостационарных спутников с 648 спутниками OneWeb на низкой околоземной орбите, 428 из которых уже находятся на орбите.
Ранее "Роскосмос" отменил запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb с Байконура. Он планировался на 5 марта, однако британская сторона проигнорировала требование предоставить информацию об использовании данной спутниковой системы в военных целях.
Позже "Роскосмос" объявил, что предложит государствам, которые дружественно и уважительно относятся к России, пусковые услуги на льготных условиях. Речь идет о пусках на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb.
В "Роскосмосе" обозначили условие для запуска спутников OneWeb
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: