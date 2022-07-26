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Французский и британский спутниковые операторы Eutelsat и OneWeb объявили о слиянии, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что они подписали меморандум о взаимопонимании для создания ведущего мирового игрока в области спутниковой связи. В итоге Eutelsat объединит 36 своих геостационарных спутников с 648 спутниками OneWeb на низкой околоземной орбите, 428 из которых уже находятся на орбите.

Ранее "Роскосмос" отменил запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb с Байконура. Он планировался на 5 марта, однако британская сторона проигнорировала требование предоставить информацию об использовании данной спутниковой системы в военных целях.

Позже "Роскосмос" объявил, что предложит государствам, которые дружественно и уважительно относятся к России, пусковые услуги на льготных условиях. Речь идет о пусках на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb.