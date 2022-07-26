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Москва 24

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Экономика

10:04

Курс евро превысил 60 рублей впервые с 11 июля

экономикафинансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов впервые с 11 июля превысил отметку в 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На открытии торгов европейская валюта выросла на 89 копеек – до 60,11 рубля. Доллар между тем дошел до 59,10 рубля, что выше показателя 15 июля. Затем обе валюты замедлили рост. В 10:14 евро торговался на уровне 59,25 рубля, а доллар – 58,47 рубля.

Ранее в Совфеде предрекли возвращение российской валюты к курсу 70–80 рублей за евро до конца текущего года. Это произойдет, если Центробанк снизит ключевую ставку до докризисного уровня – 5%.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор продлит в сентябре ограничение на выдачу иностранной валюты гражданам. Она объяснила это отсутствием оптимистичных ожиданий относительно поступления в РФ иностранной валюты в будущем.

"Деньги 24": рост курса рубля

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