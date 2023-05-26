Lloyd's отказался страховать индийские танкеры с нефтью из России – СМИ

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Британский страховой рынок Lloyd's of London к 3 июня собирается прекратить сертификацию танкерного флота индийской компании Gatik Ship mаnagement, которая стала крупным перевозчиком российской нефти, сообщает агентство Reuters.

В Lloyd's подчеркнули, что стремятся соблюдать санкционные правила в отношении торговли российской нефтью, поэтому отказываются от предоставления услуг любым судам, которые нарушают ограничения.

Прекращение оформления страхового покрытия грузов может коснуться 21 из 36 нефтеналивных судов индийской компании.

В апреле предоставлять страховое покрытие танкерам Gatik отказалась одна из крупнейших в мире страховых компаний American Club.

Санкции западных стран на нефтепродукты из РФ вступили в силу 5 февраля. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из РФ и совместно с G7 установил на них потолок цен.

Также СМИ сообщали, что страны G7 приняли решение о сохранении цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. По данным источника, решение было принято, несмотря на призывы некоторых стран снизить установленный потолок.

