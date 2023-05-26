12:35Экономика
Lloyd's отказался страховать индийские танкеры с нефтью из России – СМИ
Фото: 132RF/carabay
Британский страховой рынок Lloyd's of London к 3 июня собирается прекратить сертификацию танкерного флота индийской компании Gatik Ship mаnagement, которая стала крупным перевозчиком российской нефти, сообщает агентство Reuters.
В Lloyd's подчеркнули, что стремятся соблюдать санкционные правила в отношении торговли российской нефтью, поэтому отказываются от предоставления услуг любым судам, которые нарушают ограничения.
Прекращение оформления страхового покрытия грузов может коснуться 21 из 36 нефтеналивных судов индийской компании.
В апреле предоставлять страховое покрытие танкерам Gatik отказалась одна из крупнейших в мире страховых компаний American Club.
Санкции западных стран на нефтепродукты из РФ вступили в силу 5 февраля. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из РФ и совместно с G7 установил на них потолок цен.
Также СМИ сообщали, что страны G7 приняли решение о сохранении цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. По данным источника, решение было принято, несмотря на призывы некоторых стран снизить установленный потолок.
Москвичам рассказали, как РФ восстанавливает импорт в условиях санкций
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