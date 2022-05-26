Курс евро превысил 65 рублей

Фото: Depositphotos/rfphoto

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 65 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В свою очередь, курс доллара превысил 63 рубля.

По состоянию на 12:44 по московскому времени курс доллара прибавлял 3,26 рубля и составил 62,59 рубля, курс евро вырос на 4,6 рубля, поднявшись до 65,27 рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,19%, до 2 391,5 пункта, индекс РТС снизился на 2,76%, до 1 204,89 пункта.

В четверг, 26 мая, Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 11%. Предыдущий показатель был равен 14%.

В свою очередь, Минэкономразвития РФ заявило о достижении пиковых значений в укреплении курса рубля.

