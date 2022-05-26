Курс евро превысил 65 рублей

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Курс евро в ходе торгов поднялся выше 65 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
В свою очередь, курс доллара превысил 63 рубля.
По состоянию на 12:44 по московскому времени курс доллара прибавлял 3,26 рубля и составил 62,59 рубля, курс евро вырос на 4,6 рубля, поднявшись до 65,27 рубля.
Индекс Мосбиржи вырос на 2,19%, до 2 391,5 пункта, индекс РТС снизился на 2,76%, до 1 204,89 пункта.
В четверг, 26 мая, Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 11%. Предыдущий показатель был равен 14%.
В свою очередь, Минэкономразвития РФ заявило о достижении пиковых значений в укреплении курса рубля.
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 11% годовых
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