Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

12:47

Курс евро превысил 65 рублей

экономика

Фото: Depositphotos/rfphoto

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 65 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В свою очередь, курс доллара превысил 63 рубля.

По состоянию на 12:44 по московскому времени курс доллара прибавлял 3,26 рубля и составил 62,59 рубля, курс евро вырос на 4,6 рубля, поднявшись до 65,27 рубля.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,19%, до 2 391,5 пункта, индекс РТС снизился на 2,76%, до 1 204,89 пункта.

В четверг, 26 мая, Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 11%. Предыдущий показатель был равен 14%.

В свою очередь, Минэкономразвития РФ заявило о достижении пиковых значений в укреплении курса рубля.

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 11% годовых

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать