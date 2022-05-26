Курс евро превысил 64 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 64 рубля. Европейская валюта достигает отметки в 64,55 рубля.

Вместе с тем растет и курс доллара. Американская валюта укрепилась на 2,5 рубля и достигла отметки в 61,89 рубля.

В четверг, 26 мая, Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 11%. Предыдущий показатель был равен 14%.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в беседе с Москвой 24 назвал курс доллара, который стал бы невыгоден для российской экономики. Речь идет об отметке в 50–55 рублей за единицу американской валюты.

