В США заявили, что Европа пошла на уступки РФ в вопросе оплаты газа в рублях

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Страны ЕС в большинстве своем из-за страха возможного энергетического кризиса пошли на уступку и подчинились требованиям Москвы оплачивать поставки газа в рублях, пишет американская газета The Washington Post.

Авторы статьи указывают, что такое поведение можно расценивать как победу официальной Москвы, поскольку в вопросе поставок газа из РФ европейское единство прошло через серьезное испытание на фоне противоречивых заявлений из Брюсселя.

"Страны Евросоюза болезненно относятся к мысли, что они могут нарушить свои санкции в отношении России. <...> Это также заставило страны говорить о том, как сильно они все еще нуждаются в российском газе", – говорится в публикации.

Одновременно с этим, указывает издание, европейские страны продолжают обсуждать меры по снижению зависимости от российских энергоносителей, но пока не могут найти альтернативных поставщиков.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.

