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Россельхознадзор не видит причин для увеличения стоимости рыбы и рыбной продукции на российском рынке, заявила советник руководителя ведомства Юлия Мелано. Об этом сообщает ТАСС.

"Россельхознадзор не видит оснований для роста цен на рыбу и рыбопродукцию. Мы всесторонне изучили ситуацию и пришли к выводу, что появившаяся в ряде СМИ информация с угрозами о росте цен объясняется тем, что отдельные представители рыбоперерабатывающей промышленности пытаются избежать ветеринарно-санитарного контроля со стороны Россельхознадзора, прибегая к информационным спекуляциям", – пояснила Мелано.

Она отметила, что снижение контроля в данной отрасли может вылиться в риски для здоровья и жизни людей. В 2020 году в Приморском крае выявил 166 нарушений при перевозках рыбы и рыбопродукции рефрижераторными контейнерами. Большинство таких нарушений заключается в несоблюдении температурного режима. По словам Мелано, в 2021 году число нарушений значительно выросло.

"Вся перевозимая продукция предполагалась в пищу людям. Благодаря оперативному контролю со стороны Россельхознадзора недоброкачественная продукция не поступила на прилавки магазинов", – добавила Мелано.

Ранее сообщалось, что за последний год в России значительно выросли цены на красную икру. Рост стоимости одного килограмма лососевой икры составил 30 процентов. Абсолютный рекорд с 2011 года был побит в апреле. Тогда цена составила 4,7 тысячи рублей. Уточняется, что подорожание икры наблюдается с июня прошлого года.