В России может подорожать самая дешевая рыба – СМИ

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/TASS

Сардина иваси может резко подорожать в цене в России. Об этом пишет РБК.

По данным СМИ, об увеличении стоимости рыбы предупредили представители дальневосточных рыболовных компаний. Сообщается, что гендиректор компаний "Тралфлот" и "Софко" Владимир Рекасов составил обращение к вице-премьеру, заместителю министра экономического развития Виктории Абрамченко. В нем указано, что требования о таможенном декларировании незаходных судов может привести к сбоям в промысле.

Согласно новым условиям, суда, построенные или купленные за рубежом и обслуживающиеся в иностранных портах, обязаны проходить таможенное декларирование. Это позволяет им добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне РФ.

По причине повышения трат на растаможивание судов рыбодобытчики планируют прекратить ловлю иваси. В своем обращении Рекасов подчеркнул, что некоторые виды рыбной продукции из-за этого резко вырастут в цене.

В данный момент сардина иваси остается самой дешевой рыбой в России. Килограмм с доставкой до порта Владивостока стоит у рыбаков порядка 40–45 рублей. В то же время цена килограмма тихоокеанской сельди составляет 65 рублей.

Ранее Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара. Сообщалось, что скачкообразного роста цен в 2021 году не ожидается.

До этого о возможном росте цен на куриные яйца и мясо птицы в связи с распространением птичьего гриппа, ростом стоимости кормовой базы и спросом предупреждали участники рынка. По их данным, производители мяса птицы и яиц направили предложения российским торговым сетям повысить цены на товары до 10%.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, правительство держит под контролем ситуацию с ростом цен на продукты питания. При этом на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты к волатильности.