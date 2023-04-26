Евросоюз не смог реализовать планы по выработке ветровой энергии

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Государства Европы не смогли реализовать планы по выработке ветряных электростанций. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Европейские страны не смогли побороть зависимость от российского газа с помощью таких электростанций, при этом, утверждают авторы материала, они не достигнут поставленной к 2030 году цели. Аналитики сошлись в мнении, что к концу десятилетия пять государств Европы совместными силами смогут достичь выработки энергии в 88 гигаватт. Это около 75% от поставленной цели.

Помимо этого, эксперты заявили о сокращении расходов на строительство новых ветряных электростанций. Так, в 2022 году не зафиксировали ни одного инвестиционного решения по поводу них. Однако уже в 2023-м инвестиции появились.

По словам авторов статьи, сейчас существуют некоторые проблемы с проектами, так как расходы на них резко увеличились. Итоговая стоимость строительства стала сильно превышать цены, по которым компании согласились продавать электроэнергию.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович поделился, сможет ли зеленая энергетика в странах Европы заменить традиционную. Он утверждал, что сейчас работать лишь на солнечной, ветряной и другой подобной энергетике затруднительно, так как они прерывисты и эффективны только при определенных погодных условиях.