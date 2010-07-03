Украина остановила транзит нефти из России

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Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Как говорится в сообщении компании "Укртранснафта" в Facebook, которое цитирует "Комсомольская правда", это решение вынужденное и приянто в соответствии с соглашением о предоставлении услуг.

Отмечается, что предприятие имеет право остановить прием нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Материальные убытки будут возложены на сторону, которая "не выполнила свои обязанности".

По этой причине оператор словацкого участка "Дружбы" также отказался от прокачки российской нефти, которая осуществлялась через Украину. Ранее аналогичное решение принял оператор польского участка магистрального нефтепровода.

23 апреля Белоруссия остановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и в страны Балтии. Минск заявил о намерении потребовать у Москвы компенсацию за возможную порчу оборудования и убытки при транзите.