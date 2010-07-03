Козак пообещал привлечь к ответственности виновных в ухудшении качества нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компании, виновные в ухудшении качества нефти, которая поставляется по нефтепроводу "Дружба" в Белоруссию, будут нести ответственность, заявил Дмитрий Козак.



"Когда будет выявлено, кто является автором этого "произведения", будут применены соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили", – приводит слова вице-премьера ТАСС.



Также Козак призвал не политизировать эту проблему. Он отметил, что этот вопрос носит технический характер.

Ранее стало известно, что Белоруссия остановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в соседние страны – в Польшу, на Украину и страны Балтии. Заместитель директора национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб сообщил, что ситуация связана с поставками из РФ некачественного сырья.

Кроме того, Минск заявил о намерении потребовать у Москвы возместить убытки – из-за некачественной нефти возможна забивка оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы.

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Европу. Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря, затем разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В общем объеме транзита предусмотрена поставка 35 миллионов тонн российской нефти в западном направлении и 15 миллионов тонн – в южном.