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Экономика

12:09

Автомобили Lada подорожают с 2020 года

экономика авто

Фото: ТАСС/Алена Селезнева

Розничные цены на весь модельный ряд производителя "АвтоВАЗ" будут повышены с 2020 года. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Заметнее всего вырастет цена седана Vesta – на 3,8%. Самый продаваемый в России седан семейства Granta подорожает на 2,5%. Стоимость внедорожника Lada 4x4 повысится на 2,9%. На 1,5% вырастет цена седана Lada Vesta Sport, на 0,8% – стоимость хетчбэка Lada Xray.

Эксперты издания выразили надежду, что повышение цен не снизит долю компании на российском рынке, поскольку другие производители также намерены поднять цены.

Ранее глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев предупредил о возможном повышении цен на новые легковые и коммерческие автомобили в 2020 году. Повышение цен он связал с инфляцией и увеличением ставки утилизационного сбора.

В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает увеличение ставок утильсбора для автомобилей с 1 января 2020 года.

Значительнее всего увеличится ставка в сегменте легковых машин – здесь допускается рост на 110% в среднем при разбросе от 46 до 145%. Утильсбор на самый массовый сегмент – машины с двигателем на 1–2 литра – увеличится практически на 112%.

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