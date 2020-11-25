Цена нефти марки Brent превысила 49 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent превысила 49 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже выросла на 2,51%, составив 49,06 доллара за баррель. Такие значения установились впервые с 6 марта. Стоимость январских фьючерсов нефти WTI выросла на 2,85% – до 46,19 доллара за баррель.

В начале ноября на фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разрабатывают компании Pfizer и BioNTech, увеличилась стоимость январских фьючерсов марки Brent на 10,11% и составила 43,44 доллара за баррель.

Ранее в Минэнерго оценили возможность падения нефти до 10 долларов за баррель. Заместитель главы ведомства уточнил, что РФ способна легко нарастить объемы добычи нефти при цене в 40–50 долларов за баррель.

