Цена биткоина превысила отметку в 19 тыс долларов

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Во вторник курс биткоина достиг отметки в 19 тысяч долларов. Он приближается к историческому рекорду 2017 года, тогда валюта торговалась по 20 тысяч долларов, следует из данных торгов.

Согласно информации портала CoinMarketCap, по состоянию на 12:57 биткоин дорожал на 1,19%, до 18 828 долларов. В это же время на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance он подорожал на 1,9% – до 18 975 долларов.

Дороже 19 тысяч долларов биткоин в последний раз стоил 16 декабря 2017 года.

Ранее эксперты нашли способ определять официальную цену биткоинов. Как заявили специалисты, в течение дня каждые 30 секунд запрашивается курс криптовалюты у нескольких бирж.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий криптовалюты как средство платежа в России. При этом он разрешает осуществлять сделки с цифровыми финансовыми активами с 2021 года.