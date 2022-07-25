Российские производители кондитерской продукции сообщили о рисках сокращения ассортимента

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Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд" заявила о планах российских кондитеров обратиться в европейскую ассоциацию Food&Drinks с просьбой содействовать исключению из санкционного списка Евросоюза эмульгаторов и красителей и разрешению их ввоза. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По словам гендиректора ассоциации Вячеслава Лашманкина, использующиеся при производстве шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов эмульгаторы, а также красители нельзя до конца восполнить поставками из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока. В связи с этим существует угроза сокращения ассортимента кондитерской продукции.

Он также отметил важность попадания эмульгаторов и красителей в рецептуру во избежание потери продуктом вкусовых особенностей. При этом адаптация рецептур под новый ингредиент является длительным и затратным процессом.

В свою очередь, исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев не увидел значительного влияния данной проблемы на производство кондитерских изделий. Он добавил, что запасы эмульгаторов и красителей компаний рассчитаны на несколько месяцев.

Поповичев подчеркнул, что обращение в Food&Drinks позволит начать диалог.

Ранее стало известно, что американская компания Mars сократила выпуск жевательной резинки Orbit в России из-за проблем с поставками.

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Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

