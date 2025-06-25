Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета Москвы за 2024 год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская городская дума (МГД) заслушала и поддержала закон "Об исполнении бюджета города Москвы за 2024 год", сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Истекший год был пройден с высокими показателями во всех областях, что лишь еще раз подтвердило устойчивость и надежность финансовой системы Москвы. По словам председателя МГД, столичная экономика шла вперед, несмотря на сильное санкционное давление. Этому, в частности, поспособствовали не только меры поддержки экономики, но и общая консолидация сил, а также совместная работа законодательной и исполнительной власти столицы.

"Москва развивается, ставит новые цели, реализует масштабные проекты, неизменно лидирует по уровню и качеству жизни среди крупнейших мегаполисов мира", – отметил Шапошников.

В 2024 году доходы столичного бюджета составили 5,2 триллиона рублей, что на 23% выше аналогичного показателя 2023 года. Основную часть доходов Москвы составили поступления от налогов – 4,5 триллиона рублей (87%). Они выросли на 20%, если сравнивать с 2023 годом. При этом положительная динамика фиксируется по всем ключевым налоговым источникам.

Расходы бюджета составили 5,2 триллиона рублей. 4,810 триллиона рублей (почти 93%) направлены на реализацию 13 городских госпрограмм. По словам председателя МГД, столичный бюджет 2024 года – это бюджет развития.

"Расходы на данное направление достигли 48%, или более 2,5 триллиона рублей", – указал он.

Но неизменным приоритетом для столичного бюджета была и остается его высокая социальная направленность. На социальные обязательства в Москве потратили 2,8 триллиона рублей (рост на 20%). Шапошников уточнил, что главная задача выполнена – все социальные обязательства перед москвичами исполнены в полном объеме.

Сюда входит не только поддержка семей с детьми и старшего поколения, но и постройка новых школ и детсадов, модернизация лечебных учреждений, развитие образования, спорта и многие другие важные проекты.

"В составе всех госпрограмм были предусмотрены средства на увеличение фонда заработной платы в учреждениях города. Поддержку от города получили около 4,5 миллиона человек – то есть каждый третий москвич", – добавил председатель МГД.

Но отдельное внимание уделяется участникам специальной военной операции и членам их семей, а также помощи в восстановлении новых регионов России, резюмировал Шапошников.

До этого Сергей Собянин рассказывал, что Москва перечисляет в федеральный бюджет и во внебюджетные фонды 7 триллионов рублей, что является "колоссальными деньгами". Всего в федеральный бюджет идет половина налогов, которые поступают городу.

До этого столичное управление ФНС фиксировало, что доля Москвы в налоговых поступлениях за 2024 год превысила пятую часть от общероссийских объемов. В российский бюджет было мобилизовано 6,6 триллиона рублей (125% к предыдущему году).

