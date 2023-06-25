Торги на Мосбирже пройдут в обычном режиме 26 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торги на Московской бирже состоятся в обычном режиме в понедельник, 25 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

"Поэтому, несмотря на режим нерабочего дня в Москве, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно", – говорится в заявлении.

Согласно информации, торги и расчеты будут совершаться также в обычном режиме, в том числе торговые периоды и инструменты.

Утром 24 июня в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Столичный Дептранс предупредил, что возможны задержки и отмены некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям.

Сергей Собянин сообщил, что в связи с поступающей информацией в столице усилили меры безопасности. В рамках антитеррористических мероприятий в городе был введен дополнительный контроль на дорогах.

Кроме того, он сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима контртеррористической операции.

Мэр отметил, что данные о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы не соответствуют действительности. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

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