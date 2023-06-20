ЦБ РФ и правительство готовят стратегию финансовой грамотности населения до 2030 года

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Банк России совместно с правительством готовят стратегию финансовой грамотности населения, которая будет рассчитана до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

"Мы сейчас готовим с правительством стратегию финансовой грамотности до 2030 года. Там теме волонтерства, волонтерского движения отводится значимая роль. Мы хотим, чтобы базовые навыки правильного (финансового) поведения людей стали естественными для граждан, стали частью общей культуры", – сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила о необходимости приватизации в России. По ее мнению, это можно сделать без ущерба стратегическим интересам страны. Глава ЦБ РФ добавила, что приватизация призвана стимулировать частную инициативу среди населения.

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