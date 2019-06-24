Соглашение о контроле цен на топливо не продлят

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Правительство России не станет продлевать соглашение о контроле цен на топливо, сообщают "Ведомости" со ссылкой на сотрудников нефтяных компаний и федеральных чиновников.

По информации газеты, решение приняли на совещании у первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию.

Весной 2018 года в России обострилась ситуация с ценами на топливо. Власти договорились с нефтекомпаниями о сдерживании цен.

С 1 ноября начали действовать соглашения компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива. Они предполагают рост оптовых цен на 4–4,6% в течение года и рост розничных в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6%. В марте действие соглашений продлили на три месяца.

В конце мая Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин. Причинами назывались сокращение объема производства, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, рост поставок топлива за рубеж.