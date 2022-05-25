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Норвежская нефтегазовая компания Equinor передала "Роснефти" доли в четырех совместных предприятиях и официально вышла из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП), сообщает ТАСС.

Equinor еще 27 февраля приняла решение начать процесс выхода из совместных предприятий компании в России. Теперь организация полностью освободилась от будущих обязательств.

Ранее Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти". В компании с пониманием отнеслись к этому решению и поблагодарили Шредера и Варнига за поддержку.