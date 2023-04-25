Курс евро доходил до 95 рублей в начале торгов 25 апреля

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Курс евро на открытии торгов во вторник, 25 апреля, превышал отметку в 95 рублей впервые с 29 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, в моменте стоимость европейской валюты доходила до 95,83 рубля, однако позже она вернулась к отметке ниже 90 рублей. Накануне евро торговался на уровне чуть больше 89 рублей.

Между тем курсы доллара и юаня в начале торгов практически не менялись. Американская валюта торговалась на отметке 81,34 рубля, тогда же китайский юань можно было приобрести за 11,78 рубля.

Ранее стало известно, что Минфин и ЦБ хотят ограничить приобретение валюты на внутреннем рынке для сделок по покупке зарубежного бизнеса. Таким образом там надеются избежать резких колебаний рубля из-за низкой ликвидности иностранной валюты на рынке РФ.

