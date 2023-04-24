Курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 10 апреля

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Курс американской валюты опустился ниже 81 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Последний раз подобный показатель фиксировали 10 апреля. Курс доллара на 12:39 по московскому времени упал на 60 копеек, до 81,1 рубля, но позже опустился до 80,79 рубля. Китайская валюта снизилась на 7 копеек, до 11,75 рубля, а евро упал на 39 копеек, до 89,36 рубля.

В начале апреля российская валюта продемонстрировала сильное ослабление по отношению к доллару и евро. Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, падение российской валюты произошло в связи с проседанием экспортной выручки в начале 2023 года. Вместе с этим он подчеркнул, что в будущем динамика будет более гладкая.



На фоне ситуации вокруг рубля СМИ узнали, что Банк России и Минфин подняли вопрос введения ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по приобретению иностранного бизнеса, уходящего из государства.