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Москва 24

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Экономика

14:12

ЦБ понизил курс доллара до 77,79 рубля

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк снизил официальный курс евро к рублю на четверг на 1,2768 рубля – до 84,1485 рубля, курс доллара – на 1,0565 рубля – до 77,7928 рубля. Это следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась по сравнению с показателем на среду на 1,1556 рубля, составив 80,6529 рубля.

В марте рубль значительно подешевел по отношению к доллару и евро из-за обрушения нефтяных котировок. Это произошло после срыва сделки стран ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти.

С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт черного золота. Вице-премьер Андрей Белоусов обвинил в произошедшем страны Персидского залива.

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