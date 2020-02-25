В Торгово-промышленной палате прокомментировали возможный рост цен на технику

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Рост цен на непродовольственные товары в связи с новыми нормативами утилизации неизбежен. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразил член комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Александр Багин, подтвердив сообщения СМИ о подорожании техники на 13 процентов уже в 2021 году.
Эксперт отметил, что подобный опыт за рубежом применяется уже довольно давно. "Тара и упаковка составляют значительную часть потока твердых коммунальных отходов. Соответственно, эти расходы должно нести либо государство, либо жители, либо производители и импортеры. Это принцип расширенной ответственности. Производители и импортеры несут материальную ответственность за утилизацию", – считает Багин.
По мнению эксперта, утилизационный сбор должен идти на развитие мощностей по переработке отходов, необходимо наращивать финансирование данной сферы.
Однако Багин отметил тот факт, что в итоге утилизационный сбор ляжет на плечи потребителей. "Классическая ситуация, когда те затраты, которые вынуждены нести производители, перекладываются на покупателя. Цены, скорее всего, будут расти", – резюмировал эколог.
Ранее глава комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров заявил, что в России прогнозируется рост цен на бытовую технику и электронику. Изменения произойдут, если вступят в силу нормативы по стопроцентной утилизации отходов потребительских товаров и упаковки. Бытовая техника может подорожать на 13 процентов, рост цен ожидается также на электроинструменты (на 11 процентов), электронику (на 9 процентов), обувь (на 5 процентов) и одежду (на 2 процента).
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