Курс евро поднялся выше 91 рубля

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Официальный курс евро, установленный Центробанком на вторник, вырос на 73,71 копейки. Таким образом, стоимость европейской валюты составила 91,1458 рубля, следует из данных ЦБ.

Курс доллара вырос на 49,54 копейки, составив 74,8569 рубля. Стоимость бивалютной корзины составила 82,1869 рубля.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук ранее предположил, что курс доллара в ближайшие месяцы будет составлять 71–72 рубля. Специалист отметил, что для этого необходимы благоприятные условия.