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Российский бизнесмен Олег Дерипаска предрек Германии выход на паперть. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой", – написал предприниматель.

По его мнению, скачок затрат на электроэнергию и газ, дефицит, субсидии и выпуск долговых бумаг до добра не доведут.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что негативные последствия от антироссийских санкций отслеживаются почти во всех отраслях экономики Германии. В частности, индустрия ФРГ переживает существенные проблемы, не получая энергоресурсы из России.

Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" призвала к немедленной отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов в стране. В партии привели результаты опроса института изучения общественного мнения Forsa, согласно которому более 60% немецких респондентов считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и правительство Германии не справляются с нынешней кризисной ситуацией в стране.

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