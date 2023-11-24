В правительстве РФ не поддержали запрет продажи жидкостей для вейпов

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В кабмине не поддержали запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для их потребления. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на подготовленный Минздравом РФ отзыв на соответствующий законопроект депутатов от ЛДПР.

Одной из причин подобного решения является отсутствие критериев запрета продажи данного товара. В Минздраве отметили, что это может привести к нарушениям концепции закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Кроме того, согласно документу, ограничение продаж таких товаров приведет к росту нелегального оборота продукции без уплаты акциза, а также выпадающим доходам бюджета.

Так, в текущем году доходы от уплаты в бюджет акцизов на никотинсодержащие жидкости, как производимые в РФ, так и ввозимые в страну, оцениваются на уровне 3,6 миллиарда рублей. При этом прогноз поступления доходов от уплаты акцизов составил 12,1 миллиарда рублей в 2024 году, 12,6 миллиарда – в 2025 году и 13,1 миллиарда – в 2026 году.

Ранее в России ввели штрафы до 25 тысяч рублей за перевозку на территории РФ немаркированной никотиносодержащей продукции сверх установленной нормы. Владимир Путин подписал соответствующий закон.

До этого сообщалось, что поступление акцизов на табачную продукцию в бюджет РФ в 2024 году может составить 824 миллиардов 152 миллионов рублей. Это на 2,7% больше, чем предусмотрено на 2023 год.

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