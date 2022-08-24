Минфин поддержал идею о продаже алкоголя на летних верандах – СМИ

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Власти могут одобрить законопроект, который разрешает продажу спиртного в летних кафе и на террасах по всей России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект.

В частности, разрешение на продажу алкоголя будет распространяться на веранды, примыкающие к стационарным заведениям общепита, у которых есть лицензия на продажу напитков с градусом.

"Указанная инициатива концептуально поддерживается", – говорится в подготовленном Минфином проекте заключения, которое цитирует газета.

Тем не менее в ведомстве отметили, что автор использовал термин, которого нет в законодательстве РФ. Он определил веранды и террасы как "оборудованную площадку, временно примыкающую к стационарным объектам общественного питания".

Ранее сообщалось, что председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев направил письмо на имя вице-премьера Дмитрию Григоренко с просьбой включить ряд алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В частности, в него включили автомобили марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки.

В июле председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев предложил расширить перечень для параллельного импорта товарами, которым сложно найти альтернативу на российском рынке. За счет этой меры, считает эксперт, удастся нарастить производственные мощности российских предприятий.

