Британские аналитики ожидают рост бедности в стране в 2023 году

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В 2023 году количество жителей Великобритании за чертой бедности вырастет на 1,3 миллиона человек, следует из доклада библиотеки палаты общин.
"По оценкам аналитического центра Resolution Foundation, в 2023 году число живущих за абсолютной чертой бедности увеличится на 1,3 миллиона, включая 500 тысяч детей", – приводит RT текст доклада.
При этом каждый третий несовершеннолетний в Соединенном Королевстве будет жить в условиях относительной бедности к 2026–2027 годам.
Авторы документа отмечают, что уровень абсолютной бедности в стране впервые увеличится не в период рецессии.
Среди причин таких процессов специалисты назвали конфликт на Украине, который вызвал рост стоимости энергии из-за введенных против РФ санкций. По их словам, Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти и газа.
Ранее экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury's Джастин Кинг заявил, что в Соединенном Королевстве заканчивается "золотой век" дешевой еды.
По его словам, британские домохозяйства должны быть готовы к тому, что в долгосрочной перспективе траты на продукты станут больше.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировые цены на продовольствие растут из-за санкций, которые ввел Запад против России. Она отметила, что непонимание прямой причины роста стоимости продуктов является признаком глупости или намеренного введения общественности в заблуждение.
Жителям Европы дают советы по экономии из-за роста цен
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