В Германии признали, что санкции Запада не смогли сломить экономику России

Фото: depositphotos/ridofranz

Западные санкции не смогли сломить российскую экономику, финансовая система страны продолжает функционировать, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В публикации отмечается, что курс рубля по отношению к евро за последние семь лет достиг рекордно высокого значения, несмотря на то, что многие западные аналитики прогнозировали полный обвал российской валюты и рецессию после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Авторы статьи считают, что причиной такого положения дел стала высокая готовность России к экономическому противостоянию. В частности, говорится в материале, РФ получает большие доходы от продажи газа и нефти, в то время как ЕС, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российской нефти, не может пойти на такой шаг. Также отмечается, что Москва компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Китаю и Индии.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. По словам президента, об этом говорят основные макроэкономические показатели. В частности, положительно сказался переход в торговле на национальные валюты. Президент подчеркнул, что это делается не в ущерб партнерам, все обязательства Россия выполняет.

До этого эксперт Александр Чечерин отметил, что в текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций и перспектив новых ограничений, включая нефтяное эмбарго, Россия может оказаться в выигрышном положении. Он напомнил, что страна является одним из крупнейших мировых экспортеров, поэтому она стала бенефициаром роста цен на ресурсы.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.