Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

02:17

В Германии признали, что санкции Запада не смогли сломить экономику России

экономикаполитика

Фото: depositphotos/ridofranz

Западные санкции не смогли сломить российскую экономику, финансовая система страны продолжает функционировать, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В публикации отмечается, что курс рубля по отношению к евро за последние семь лет достиг рекордно высокого значения, несмотря на то, что многие западные аналитики прогнозировали полный обвал российской валюты и рецессию после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Авторы статьи считают, что причиной такого положения дел стала высокая готовность России к экономическому противостоянию. В частности, говорится в материале, РФ получает большие доходы от продажи газа и нефти, в то время как ЕС, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российской нефти, не может пойти на такой шаг. Также отмечается, что Москва компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Китаю и Индии.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. По словам президента, об этом говорят основные макроэкономические показатели. В частности, положительно сказался переход в торговле на национальные валюты. Президент подчеркнул, что это делается не в ущерб партнерам, все обязательства Россия выполняет.

До этого эксперт Александр Чечерин отметил, что в текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций и перспектив новых ограничений, включая нефтяное эмбарго, Россия может оказаться в выигрышном положении. Он напомнил, что страна является одним из крупнейших мировых экспортеров, поэтому она стала бенефициаром роста цен на ресурсы.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ситуация в экономике требует особых усилий от властей РФ – Путин

Читайте также

Сюжет: Санкции

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать