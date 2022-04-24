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Американская биржа Nasdaq прекратит работу с резидентами из России с 29 апреля. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Saxo Bank.

Россияне утратят доступ к актуальным данным бирж Nasdaq в США и северной Европе. Кроме того, будут отменены активные подписки на рыночные данные.

В Nasdaq рекомендовали клиентам заранее принять необходимые меры.

Ранее платежная система Western Union прекратила проведение денежных переводов в России. В компании объяснили это низкой востребованностью денежных операций внутри страны. Western Union объявила о приостановке работы в России и Белоруссии 10 марта.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

