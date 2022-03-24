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Платежная система Western Union прекратила проведение денежных переводов в России. Об этом сообщает News.ru.

Кроме того, с 1 апреля платежная система приостановит возможность проведения операций внутри России и оставит только трансграничные переводы. В Western Union объяснили это низкой востребованностью денежных операций внутри страны.

В компании заверили, что переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта, вернутся отправителю. Возврат также можно будет получить у одного из партнеров компании.

Western Union объявила о приостановке работы в России и Белоруссии 10 марта. Оператор попросил Центробанк исключить его из реестра операторов платежных систем. Позднее из-за прекращения работы Western Union в России перестал работать сервис пополнения кошельков AliPay.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

