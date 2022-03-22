Сервис AliPay в Сбере перестал функционировать из-за прекращения работы Western Union в РФ

16:58
Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI
Сервис пополнения кошельков AliPay перестал функционировать из-за прекращения работы Western Union в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.
"Сервис пополнения кошельков AliPay реализовывался в партнерстве с Western Union с 29 января. В связи с прекращением работы Western Union на территории РФ проработал всего полтора месяца", – рассказали в пресс-службе.
В Сбербанке добавили, что за столь короткий период работы сервис не успел набрать большую популярность.
"Его объемы в тысячи раз меньше, чем, например, объемы переводов Сбера по другим зарубежным направлениям, а тем более внутри России. А пользователями сервиса являлись в основном граждане Китая, находящиеся в России", – уточнили в пресс-службе.
В настоящий момент Сбербанк активно работает над подключением новых партнеров, в том числе речь идет о переводах в Китай. При этом сервис переводов по номеру телефона в страны ближнего зарубежья продолжает работать в штатном режиме.
"Кратковременное отключение по техническим причинам некоторых партнеров и обратное подключение – обычный производственный процесс, который происходил всегда. Банки-партнеры, в которые временно недоступны переводы, в обязательном порядке будут снова подключены к сервису. Более того, к нему подключаются новые банки", – сообщили в пресс-службе.
Так, в числе партнеров банка больше нет узбекского "Ипак Йули". Кроме того, клиенты Сбера больше не могут осуществлять денежные переводы по номеру телефона в Молдавию и Азербайджан. В целом в настоящий момент сохраняется возможность переводить средства по номеру телефона в 51 банк в 7 странах ближнего зарубежья.
Western Union объявила о приостановке работы в России и Белоруссии 10 марта. Оператор попросил Центробанк исключить его из реестра операторов платежных систем с 24 марта. Все переводы, отправленные в Россию и не выплаченные до 24 марта, вернут отправителю.
Western Union решила приостановить работу в РФ и Белоруссии
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