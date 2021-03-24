Финансовый консультант дала советы, как эффективно накопить на отпуск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Финансовый консультант Алена Никитина в разговоре с Москвой 24 перечислила способы, которые помогут накопить на отпуск.
В среду, 24 марта, курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с 25 февраля текущего года. Что касается доллара, то американская валюта поднялась выше 76 рублей.
По словам эксперта, для начала нужно четко определить желаемый результат. Для этого необходимо прописать примерный бюджет отпуска, сроки накопления денег и детали поездки. Например, указать, отдых планируется внутри страны или за рубежом.
Затем следует посчитать, сколько денег уже есть на будущий отдых. После этого будет понятно, как много еще предстоит накопить. При ежемесячном стабильном доходе можно откладывать равномерные суммы с каждой зарплаты на банковский депозит с истечением его срока ближе к дате отпуска. Так к сумме будут прибавляться проценты.
"Всегда рекомендую все же закладывать более пессимистичный вариант развития событий. Лучше ориентироваться на большие суммы накоплений и меньшие сроки. Такой подход может уберечь в ситуации с непредвиденными расходами или форс-мажором", – отмечает Никитина.
В пессимистичный план лучше заложить меньшие суммы по зарплате и отпускным, советует эксперт. Вместе с этим необходимо формировать подушку безопасности, чтобы не вкладывать все деньги в отпуск. В ней нужно учесть обязательные платежи.
"Обычно туда закладывают трехмесячные расходы. То есть если ежемесячные траты составляют 30 тысяч рублей, то желательно, чтобы финансовый резерв был равен 90 тысячам. Этого будет достаточно, если, к примеру, не выплатили отпускные или случился другой форс-мажор", – говорит собеседница Москвы 24.
В вопросе накоплений на отдых важнее учитывать не ежемесячный доход, а умение бережно распоряжаться своими деньгами, подчеркнула эксперт. По словам Никитиной, часто встречаются люди с большой зарплатой, но при этом с высокими кредитными платежами и отсутствием накоплений. Собрать сумму на отпуск в таких условиях становится сложнее.
В большинстве случаев для накопления денег на отпуск нет особой необходимости отказываться от чего-то в регулярных тратах, считает специалист. Это связано с тем, что средства, как правило, утекают из бюджета на крупные покупки.
Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, во сколько обойдется отдых на Кипре в 2021 году. Курорты страны российские туристы смогут посещать без обязательного соблюдения карантина с 1 апреля. По словам Осиповой, на Кипре вдвоем можно отдохнуть примерно за 100 тысяч рублей.
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