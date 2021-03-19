Эксперт спрогнозировала, сколько будет стоить отдых на Кипре

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала Москве 24, сколько может стоить отдых на Кипре в 2021 году.
С 1 апреля российские туристы смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина. Отдыхающие за сутки до вылета должны будут зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. Сдавать ПЦР-тесты россиянам нужно будет два раза: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров. На данный момент рейсы в Ларнаку отправляются только из Москвы, проводят их авиакомпания "Аэрофлот" четыре раза в неделю и лоукостер "Победа" – один раз в неделю.
"Кипр пользуется высокой популярностью у россиян. Он даст еще больше возможности нашим туристам отдохнуть и разгрузить отечественные курорты, которые в том году были вообще забиты. Да и Турция задумается, стоит ли повышать цену. А если бы еще и Египет открыли, тогда бы мы вообще оказались в шоколаде", – сказала Осипова.
Что касается цен на отдых, то, по словам эксперта, они зависят от уровня спроса. "Я не думаю, что в начале сезона, еще не получив поток туристов, к тому же неизвестно, какой он будет, киприоты вдруг ни с чего поднимут цены", – объяснила специалист.
Ранее посол Шри-Ланки в Москве Мигахаланде Дураге Ламаванса рассказал, что с 1 апреля планируется возобновить прямое авиасообщение между Москвой и Коломбо. Уточняется, что рейсы будет выполнять "Аэрофлот".
Вместе с тем индивидуальные туристы поехать на Шри-Ланку пока не смогут. Посещение разрешено только для тех, кто бронирует поездку через туроператора.
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