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экономика

05:28

Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии

экономиказа рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украина отключилась от энергосистем России и Белоруссии и работает в автономном режиме. Об этом сообщает сайт Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

В ближайшие дни украинская система будет работать в автономном режиме. Ее будут тестировать, чтобы в будущем подключить к ENTSO-E.

Ранее Украина сообщала, что протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии и попробует на 72 часа запустить свою энергосистему в изолированном режиме. В следующем году страна намерена подключиться к ENTSO-E.

Между тем в ноябре прошлого года Украина отключала 90% мощностей государственных ТЭС из-за нехватки энергоресурсов. Не работали 14 энергоблоков, что является рекордным показателем. Тогда нагрузку несли всего 3 блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, им удается успешно блокировать запуск российского трубопровода "Северный поток – 2". Он также выразил уверенность, что блокировка газопровода будет успешно осуществляться и в дальнейшем.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что европейские страны должны отказаться от газопровода "Северный поток – 2". Глава британского правительства подчеркнул, что "Запад должен быть единым".

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