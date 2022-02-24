Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии

05:28
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Украина отключилась от энергосистем России и Белоруссии и работает в автономном режиме. Об этом сообщает сайт Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
В ближайшие дни украинская система будет работать в автономном режиме. Ее будут тестировать, чтобы в будущем подключить к ENTSO-E.
Ранее Украина сообщала, что протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии и попробует на 72 часа запустить свою энергосистему в изолированном режиме. В следующем году страна намерена подключиться к ENTSO-E.
Между тем в ноябре прошлого года Украина отключала 90% мощностей государственных ТЭС из-за нехватки энергоресурсов. Не работали 14 энергоблоков, что является рекордным показателем. Тогда нагрузку несли всего 3 блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, им удается успешно блокировать запуск российского трубопровода "Северный поток – 2". Он также выразил уверенность, что блокировка газопровода будет успешно осуществляться и в дальнейшем.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что европейские страны должны отказаться от газопровода "Северный поток – 2". Глава британского правительства подчеркнул, что "Запад должен быть единым".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: