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политика

04:01

Премьер-министр Украины заявил об успешном блокировании "Северного потока – 2"

политикаэкономика

Фото: POOL/EPA/TASS/JOHANNA GERON

Украине удается успешно блокировать запуск российского трубопровода "Северный поток – 2". Такое мнение высказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время телемарафона по случаю Дня единения, размещенного на YouTube-канале ICTV.

Шмыгаль также выразил уверенность, что блокировка газопровода будет успешно осуществляться и в дальнейшем.

Украинский премьер добавил, что "Северный поток – 2" угрожает всей Европе.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что европейские страны должны отказаться от газопровода "Северный поток – 2". Глава британского правительства подчеркнул, что "Запад должен быть единым".

Строительство трубопровода "Северный поток – 2" было завершено 10 сентября 2021 года. В ноябре того же года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило его сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера.

Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее рассказал, что РФ рассчитывает на возобновление сертификации газопровода "Северный поток – 2". В Москве рассчитывают на профессиональное и неполитизированное проведение процедуры.

При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что проект трубопровода может быть включен в санкционный список против России. Такая мера рассматривается в случае вторжения РФ на Украину.

Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"

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