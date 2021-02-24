Цена нефти марки Brent превысила 67 долларов за баррель

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Цена барреля нефти марки Brent превысила 67 долларов впервые с 8 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что цена выросла на 2,8%, достигнув 67,2 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть ускорили рост после публикации данных американского Минэнерго о добыче и запасах в стране за прошлую неделю. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27% – до 63,07 доллара за баррель.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин до этого назвал причиной роста цен решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти.