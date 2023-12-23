Кабмин продлил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до конца июня 2024 года

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Правительство РФ решило продлить квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 30 июня следующего года. Она составит 600 тысяч тонн, сообщается на сайте кабмина.

"Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов", – отмечается в сообщении.

При экспорте в рамках квоты пошлина будет составлять 5%, однако не менее 15 евро за тонну.

До этого правительство ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы. Принятое решение направлено обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукты из твердой пшеницы на внутреннем рынке, указали в кабмине. Действие временного запрета рассчитано до 31 мая следующего года.

Ранее Минфин РФ поддержал пролонгацию и отмену косвенного налога на покупку бриллиантов у банка. Эта пошлина принималась год назад с целью узнать, будет ли пользоваться интересом этот продукт. В этом году в Минфине поддержали инициативу в части ее бессрочной пролонгации.

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