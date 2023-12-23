Товарооборот России и Индии впервые превысил 50 млрд долларов с начала года

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Товарооборот России и Индии увеличился до рекордных 54,7 миллиарда долларов с начала года. РФ остается четвертым крупнейшим партнером государства в Южной Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни Индии.

За январь–октябрь Индия вдвое нарастила импорт российских товаров. В частности, страна увеличила поставки собственной продукции в РФ в 1,4 раза. В заявлении отмечается, что такой рост предоставил РФ возможность оставаться четвертым крупнейшим партнером в Индии и вторым поставщиком товаров в государство.

Лидером по товарообороту с Индией стали США, однако торговля между странами уменьшилась на 9% и составила 99,9 миллиарда долларов. На второе место встал Китай со значением в 95,8 миллиарда долларов, на третьем месте расположились Объединенные Арабские Эмираты, достигнув товарооборота с государством в размере 64 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Японии в ноябре этого года снизился на 37,13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 119,1 миллиарда иен (около 827,5 миллиона долларов). Основными факторами падения товарооборота стали снижение импорта из РФ угля на 67,1%, а также сокращение поставок автомобилей в РФ на 44,9% на фоне антироссийских санкций.

До этого стало известно, что товарооборот Москвы с Саудовской Аравией вырос почти на 20% по итогам 9 месяцев 2023 года. Показатель сравнивался с аналогичным периодом 2022 года. Московские промышленные предприятия, несмотря на антироссийские санкции, смогли продолжить налаживать деятельность с заграничными партнерами и даже увеличить поставки в дружественные страны.

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