Товарооборот России и Японии в ноябре 2023 года сократился на 37%

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Товарооборот России и Японии в ноябре этого года снизился на 37,13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 119,1 миллиарда иен (около 827,5 миллиона долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Отмечается, что основными факторами падения товарооборота стали снижение импорта из РФ угля на 67,1%, а также сокращение поставок автомобилей в РФ на 44,9% на фоне антироссийских санкций.

Вместе с тем на энергоресурсы и транспортные средства приходится свыше 60% всего товарооборота двух государств.

Кроме того, согласно данным Минфина, Япония увеличила импорт зерновых из России на 34,3%, а также поставки российской рыбы и морепродуктов на 18,3%. Тем не менее импорт овощей сократился на 62,4%.

Ранее японское правительство ввело персональные санкции против уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, замминистра обороны Татьяны Шевцовой и еще 33 россиян и 43 общественных, промышленных, исследовательских организаций.

До этого замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял японского диппредставителя Тоехису Кодзуки по случаю завершения его дипмиссии в Москве, заявив, что Россия надеется на возвращение Токио к принципам взаимовыгодного партнерства.

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